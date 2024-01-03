Як боротися з ігровою залежністю: правові механізми

Участь особи в азартних іграх може бути обмежена шляхом внесення її до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Ігрова залежність – серйозна проблема, яка може впливати на фізичне та психологічне здоров’я людини. Для більшості гравців азартні ігри є просто розвагою у вільний час. Вони ставлять перед собою обмеження, контролюють бюджет та час. Однак деякі гравці втрачають контроль, витрачають на азартні ігри дедалі більше часу, грошей та уваги, ігноруючи при цьому роботу, сім’ю та соціальні зв’язки. Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив правові механізми боротьби з ігровою залежністю.

Як відрізнити ігрову залежність від звичайної захопленості

Відрізнити ігрову залежність від звичайної захопленості вкрай складно, оскільки багатьом властива схильність до азарту.

Ігрова залежність, також відома як лудоманія, офіційно визнана Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ) психічним розладом, а таке поняття як «ігровий розлад» включено до 11-го видання нормативного документа «Міжнародна статистична класифікація хвороб» (МКХ; 6С51; ICD11) та віднесено до розділу 06 «Розлади психіки, поведінки або розвитку нервової системи».

Ознаки лудоманії

Розлад, пов’язаний з азартними іграми, характеризується моделлю постійної або періодичної поведінки в азартних іграх, що проявляється:

порушенням контролю над азартними іграми (наприклад: початок, частота, інтенсивність, тривалість, припинення, контекст);

підвищенням пріоритету азартних ігор такою мірою, що азартні ігри отримують перевагу над іншими життєвими інтересами та повсякденною діяльністю;

продовженням участі в азартних іграх, незважаючи на настання негативних наслідків.

Важливо розуміти, що наявність будь-яких із зазначених ознак не встановлює медичного діагнозу ігрової залежності (тільки лікар може визначити наявність проблеми та встановити діагноз).

Протягом тривалого часу гравець може не знати про свою залежність або приховувати її від родини та близьких. Тому слід звертати увагу на поведінку, що може свідчити про втрату контролю: збільшення інтенсивності та частоти гри, зміну інтересів, фізичного та емоційного стану, сприйняття реальності.

У результаті гра перестає бути розвагою та може мати негативні наслідки для фізичного, психологічного та соціального стану не тільки гравця, але й для його близького оточення.

Принципи відповідальної гри

Щоб мінімізувати негативні наслідки участі в азартних іграх, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей затвердила «Принципи відповідальної гри».

Принципи відповідальної гри – це основні засади, які встановлюють заходи спрямовані на попередження та мінімізацію негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, та заходи спрямовані на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців

Одним із принципів відповідальної гри є самоконтроль та самообмеження.

Гравець має право обмежити свою участь в азартних іграх шляхом встановлення особистих обмежень, а також ліміту коштів, які він бажає витратити на азартну гру.

Таким чином, перед початком гри ви можете визначити для себе суму коштів, які бажаєте витратити на азартну гру, встановити тривалість участі в азартній грі чи інші особисті обмеження.

Для встановлення таких обмежень необхідно звернутися безпосередньо до організатора азартних ігор.

Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх

Участь особи в азартних іграх може бути обмежена шляхом внесення її до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх (далі – Реєстр).

Реєстр – це база даних, що містить інформацію про фізичних осіб, яким відповідно до поданих заяв або за рішенням суду обмежено відвідування гральних закладів та участь в азартних іграх.

У разі внесення відомостей про фізичну особу до Реєстру, така особа не може бути відвідувачем гральних закладів та/або не допускається до участі в азартних іграх, що проводяться організаторами азартних ігор, які провадять свою діяльність легально, тобто на підставі ліцензії.

Як внести відомості (потрапити) до Реєстру

Законодавством передбачено 3 способи.

За заявою про самообмеження

Тобто коли особа самостійно себе обмежує від участі в азартних іграх на строк від 6 місяців до 3 років шляхом:

особистого подання заяви організатору азартних ігор (ознайомитися з адресами найближчих до вас гральних закладів можна за посиланням) або КРАІЛ з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує вашу особу. надсилання заповненої заяви (зразок) на електронну адресу КРАІЛ ([email protected]) або організаторів азартних ігор у письмовій або електронній формі з дотриманням вимог ЗУ «Про електронні довірчі послуги» (тобто, заява має містити електронний цифровий підпис). заповнення заяви онлайн на сайті КРАІЛ з обов’язковим накладанням електронного цифрового підпису.

Відкликання заяви про самообмеження не допускається! Тобто після подання заяви її відкликати, анулювати чи скасувати неможливо.

За заявою про обмеження

Тобто коли члени сім’ї гравця першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти) або законні представники обмежують його участь в азартних іграх на строк до 6 місяців.

Заява про обмеження подається на розгляд виключно до Комісії членами сім’ї першого ступеня споріднення або законними представниками за наявності таких підстав:

перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище;

наявності боргових зобов’язань на суму більш як 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;

ухилення особи від сплати аліментів упродовж більш ніж 3 місяці;

якщо особа або члени її сім’ї є отримувачами житлової субсидії чи пільг на сплату житлово-комунальних послуг.

Заява може бути подана за вибором заявника – особисто, на поштову або електронну адресу КРАІЛ (алгоритм подання заяви, її форма та заповнений зразок).

У заяві про обмеження обов’язково обґрунтовується необхідність встановлення такого обмеження, яке важливо подавати чітко, вказуючи на конкретні факти та зв’язки між участю в азартних іграх і обраною підставою для обмеження. Окрім цього, надані до заяви документи мають бути засвідчені особою, якою вони подані (крім оригіналів).

Пам’ятайте, що зазначення повної та достовірної інформації дозволить КРАІЛ швидко визначити наявність обґрунтованих підстав для введення обмежень та внести відомості про особу до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

За рішенням суду

Тобто якщо гравець в результаті участі в азартних іграх призводить себе та/або свою сім’ю до тяжкого матеріального стану, він може бути обмежений у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх на строк від 6 місяців до 3 років.

Заява про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх (із зазначенням обставин, що підтверджують підстави для такого обмеження) подається до суду за місцем проживання такої особи.

Хто може подати таку заяву: члени сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти) або законні представники.

Судові витрати, пов’язані з провадженням справи, відноситься на рахунок держави.

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