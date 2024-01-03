У Києві затримали ексчиновника, який був агентом фсб і пропонував приєднати регіони до Ростовської області

Колишній український чиновник раніше працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості.

Служба безпеки України повідомила, що затримала у Києві агента фсб, який проводив інформаційні диверсії проти України. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Російським агентом виявився колишній український чиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості.

Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику кремля щодо України.

«З того часу він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби фсб, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України.

Також російський агент співпрацював з терористом Пасічником, якому надавав «експертні» рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську.

Крім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував «приєднати» східні регіони України до складу Ростовської області», - сказано у повідомленні.

Контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності російського агента і затримали його у власному помешканні.

Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення фсб, спрямовані проти державної безпеки України.

Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь рф.

Крім того, у фігуранта виявлено «відзнаку за взаємодію» від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 1 ст. 111 та ⁠ч. 1 ст. 161

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

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