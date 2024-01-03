У Києві через ДТП на Міхновського, ускладнений рух транспорту в напрямку мосту Патона

Сталася дорожньо-транспортна пригода на бульварі Миколи Міхновського.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на бульварі Миколи Міхновського.

У зв'язку з цим рух транспорту ускладнений в напрямку мосту Патона, повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Києва.

Зазначимо, що у місті від ранку сніжить. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху на окремих ділянках доріг і вулиць.

У поліції усіх учасників дорожнього руху закликають бути уважними.

Водіям радять

перевіряти стан автомобіля перед початком руху;

не виїжджати на літній або лисій гумі, адже такий вчинок не можуть виправдати ні обставини, ні серйозний стаж водіння;

уникати різких маневрів та слідкувати за іншими учасниками руху;

тримати безпечну дистанцію та інтервал;

пам’ятати про швидкісний режим;

біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижувати швидкість;

Пішоходам слід переходити проїзну частину лише в дозволеному місці та не забувати використовувати світлоповертальні елементи.

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