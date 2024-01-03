В Киеве из-за ДТП на Михновского, затруднено движение транспорта в направлении моста Патона

Произошло дорожно-транспортное происшествие на бульваре Николая Михновского.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на бульваре Николая Михновского.

В связи с этим движение транспорта затруднено в направлении моста Патона, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Отметим, что в городе с утра снег. Такие погодные условия могут привести к усложнению дорожного движения на отдельных участках дорог и улиц.

В полиции всех участников дорожного движения призывают быть внимательными.

Водителям советуют

проверять состояние автомобиля перед началом движения;

не выезжать на летней или лысой резине, ведь такой поступок не могут оправдать ни обстоятельства, ни серьезный стаж вождения;

избегать резких маневров и следить за другими участниками движения;

соблюдать безопасную дистанцию и интервал;

помнить о скоростном режиме;

у пешеходных переходов и образовательных учреждений максимально снижать скорость;

Пешеходам следует переходить проезжую часть только в разрешенном месте и не забывать использовать световозвращающие элементы.

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