В Киеве из-за ДТП на Михновского, затруднено движение транспорта в направлении моста Патона

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на бульваре Николая Михновского.
В связи с этим движение транспорта затруднено в направлении моста Патона, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.
Отметим, что в городе с утра снег. Такие погодные условия могут привести к усложнению дорожного движения на отдельных участках дорог и улиц.
В полиции всех участников дорожного движения призывают быть внимательными.
Водителям советуют
- проверять состояние автомобиля перед началом движения;
- не выезжать на летней или лысой резине, ведь такой поступок не могут оправдать ни обстоятельства, ни серьезный стаж вождения;
- избегать резких маневров и следить за другими участниками движения;
- соблюдать безопасную дистанцию и интервал;
- помнить о скоростном режиме;
- у пешеходных переходов и образовательных учреждений максимально снижать скорость;
Пешеходам следует переходить проезжую часть только в разрешенном месте и не забывать использовать световозвращающие элементы.
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