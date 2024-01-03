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Продавал через OLX мопеды иностранного производства без применения РРО – налоговики усиливают проверки интернет-продавцов.

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Президент Гарвардского университета Клодин Гей столкнулась с негативной реакцией из-за отсутствия должного реагирования на антисемитизм в кампусе, а впоследствии – с претензиями по поводу плагиата в ее академических работах, - New York Times.

НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности

Изменение подходов к проверке деклараций будет способствовать большей эффективности НАПК, потому что к ответственности будут привлечены больше чиновников.

Осужденный утверждал, что вопреки условиям соглашения о признании виновности ему не вернули авто, - что решил Верховный Суд

Сторона защиты утверждала, что вопреки условиям соглашения о признании виновности, предусматривавшим возврат обвиняемому автомобиля, который использовался в преступной деятельности, судом была применена к нему специальная конфискация.

  1. В Украине

Кто из предпринимателей обязан установить платежные терминалы с 1 января

19:43, 3 января 2024
Предприниматели с 1 января 2024 должны применять платежные терминалы в населенных пунктах с численностью населения от 5 000 до 25 000 человек.
Кто из предпринимателей обязан установить платежные терминалы с 1 января
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В Украине предприниматели с 1 января 2024 должны применять платежные терминалы в населенных пунктах с численностью населения от 5 000 до 25 000 человек. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы Украины в Черновицкой области.

Согласно Постановлению Кабмина от 29.07.2022 №894 «Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги)» которой предусмотрено, что торговцы обязаны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги), включая товары (услуги), реализация (предоставление) которых осуществляется дистанционно.

В ГНС пояснили, что в 2023 году осуществление безналичных расчетов, то есть расчет банковской картой, должны обеспечивать торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения более 25 тысяч человек.

«Следующий этап реализации Постановления – уже с января 2024 года эта обязанность будет касаться населенных пунктов с численностью населения более 5 тысяч человек», – говорится в сообщении.

В ГНСУ отметили, что требования п. 1 Постановления № 894 не распространяются на торговцев, осуществляющих хозяйственную деятельность на территориях территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), перечень которых утвержден приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и в течение трех месяцев после прекращения проведения военных (боевых) действий на таких территориях и/или деоккупации, освобождения от окружения (блокировки) этих территорий (п. 2 Постановления № 894).

За нарушение вышеуказанных требований законодательством предусмотрена административная ответственность согласно ст. 163-15 КУоАП.

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