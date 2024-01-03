На автодороге на Львовщине перевернулся грузовик, перевозивший кран

По информации полиции, повреждена проезжая часть.

Источник фото: Патрульная полиция Львовской области

На автодороге возле населенного пункта Большая Белка во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием грузовика, перевозившего кран.

В результате ДТП повреждена проезжая часть дороги, сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины поздно вечером 2 января.

«На 105 км+950 м автодороги М-09 (Тернополь — Львов — Рава-Руська), возле населенного пункта Большая Белка, произошло опрокидывание грузовика, перевозившего кран.

Повреждена проезжая часть», - говорится в сообщении.

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