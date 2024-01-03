На автодорозі на Львівщині перекинулася вантажівка, що перевозила кран

За інформацією поліції, пошкоджено проїзну частину.

Джерело фото: Патрульна поліція Львівської області

На автодорозі біля населеного пункту Велика Білка у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода із перекиданням вантажівки, що перевозила кран.

Унаслідок ДТП пошкоджено проїжджу частину дороги, повідомила пресслужба патрульної поліції України пізно ввечері 2 січня.

«На 105 км+950 м автодороги М-09 (Тернопіль — Львів — Рава-Руська), біля населеного пункту Велика Білка, відбулося перекидання вантажівки, що перевозила кран.

Пошкоджено проїзну частину», - ідеться в повідомленні.

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