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  1. В Україні

Трагедія у Києві: на воді загинув рибалка

11:04, 3 січня 2024
Тіло загиблого було виявлено на глибині 9 м та відстані 60 м від берега.
Трагедія у Києві: на воді загинув рибалка
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У середу, 3 січня,  на затоці «Доманя», що у Деснянському районі столиці, затонула людина.

 Як повідомила пресслужба головного управління ДСНС України у м. Києві, троє чоловіків рибалили із човна на затоці. При  слідуванні до берега, човен почало заповнювати водою і затоплювати. Двоє чоловіків змогли дістатись до берега самостійно, але один пропав з поля зору.

«В ході пошукових робіт, тіло загиблого було виявлено на глибині 9 м та відстані 60 м від берега. Загиблого доставили на поверхню та передали службі 102», - сказано у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини даного трагічного випадку.

Раніше ми писали, що в Одесі під час купання в морі потонув 19-річний хлопець.

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