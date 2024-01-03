Трагедия в Киеве: на воде погиб рыбак

Тело погибшего было обнаружено на глубине 9 м и на расстоянии 60 м от берега.

В среду, 3 января, на заливе «Доманя» в Деснянском районе столицы затонул человек.

Как сообщила пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, трое мужчин рыбачили с лодки на заливе. При следовании к берегу лодку начало заполнять водой и затапливать. Двое мужчин смогли добраться до берега самостоятельно, но один пропал из виду.

«В ходе поисковых работ тело погибшего было обнаружено на глубине 9 м и расстоянии 60 м от берега. Погибшего доставили на поверхность и передали службе 102», - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства данного трагического случая.

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