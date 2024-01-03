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Конкурс на должности 550 судей апелляционных судов: «скамейка запасных» украинского правосудия оказалась удивительно короткой

В конкурсе на должности судей апелляционных судов будут участвовать члены Высшего совета правосудия, судьи апелляционных судов, известные адвокаты, помощники судей и даже заведующий складом и мастер по лесозаготовкам.

Применение спецконфискации является тем «другим случаем», который ухудшает правовое положение обвиняемого, – ВС высказался о форме решения суда

Апелляционный суд определением конфисковал бензопилу в доход государства, но прокурор указал, что такое решение должно быть не в форме определения, а в форме приговора, - что решил Верховный Суд.

Прокуроров САП смогут перевести в Офис Генпрокурора или в областную или окружную прокуратуру по их желанию, – новый закон

Новый закон предусматривает, что САП, как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора, ликвидируется Генпрокурором по представлению руководителя САП в 3-дневный срок со дня получения такого представления Генеральным прокурором.

Кабмин постановил, что Минобороны и КГГА должны обеспечить строительство фортификационных сооружений

Минобороны, КГГА и Госагентству по восстановлению поручили обеспечить строительство фортификационных сооружений, а закупки товаров, работ и услуг для строительства таких фортификационных сооружений приравняли к закупкам вооружения, военной и специальной техники.

Превышение суммы финансовых операций, заявленной клиентом, - Нацбанк внес изменения по мониторингу

НБУ уточнил обязанность банков по мониторингу деловых отношений в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, и добавил новый индикатор подозрительности финансовых операций.

  1. В Украине

В Киеве количество погибших в результате российского теракта 29 декабря возросло до 30 человек

09:27, 3 января 2024
В больнице скончался еще один человек, пострадавший от ракетных обстрелов.
В Киеве количество погибших в результате российского теракта 29 декабря возросло до 30 человек
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В Киеве в больнице скончался еще один человек, пострадавший от ракетных обстрелов 29 декабря 2023 года. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В общей сложности погибли 30 человек, еще 29 получили ранения.

Ночью и утром 29 декабря русские войска атаковали Украину ракетами и дронами. Всего оккупанты запустили по Украине 158 ракет и дронов. Из них 114 были уничтожены украинскими военными. Попадание фиксировали в Киеве и ряде областей. В результате удара рф пострадали не менее 159 человек, среди них более 39 — погибших.

1 января в Киеве был объявлен днем траура по погибшим.

Эту атаку назвали одним из самых массированных воздушных ударов по территории Украины. Президент Владимир Зеленский отметил, что россия била «почти всем, что имеет в своем арсенале»: «кинджалами», С-300, крылатыми ракетами, БпЛА, стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505.

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