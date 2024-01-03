В Киеве количество погибших в результате российского теракта 29 декабря возросло до 30 человек

В больнице скончался еще один человек, пострадавший от ракетных обстрелов.

В Киеве в больнице скончался еще один человек, пострадавший от ракетных обстрелов 29 декабря 2023 года. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В общей сложности погибли 30 человек, еще 29 получили ранения.

Ночью и утром 29 декабря русские войска атаковали Украину ракетами и дронами. Всего оккупанты запустили по Украине 158 ракет и дронов. Из них 114 были уничтожены украинскими военными. Попадание фиксировали в Киеве и ряде областей. В результате удара рф пострадали не менее 159 человек, среди них более 39 — погибших.

1 января в Киеве был объявлен днем траура по погибшим.

Эту атаку назвали одним из самых массированных воздушных ударов по территории Украины. Президент Владимир Зеленский отметил, что россия била «почти всем, что имеет в своем арсенале»: «кинджалами», С-300, крылатыми ракетами, БпЛА, стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.