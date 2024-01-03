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Конкурс на должности 550 судей апелляционных судов: «скамейка запасных» украинского правосудия оказалась удивительно короткой

В конкурсе на должности судей апелляционных судов будут участвовать члены Высшего совета правосудия, судьи апелляционных судов, известные адвокаты, помощники судей и даже заведующий складом и мастер по лесозаготовкам.

Применение спецконфискации является тем «другим случаем», который ухудшает правовое положение обвиняемого, – ВС высказался о форме решения суда

Апелляционный суд определением конфисковал бензопилу в доход государства, но прокурор указал, что такое решение должно быть не в форме определения, а в форме приговора, - что решил Верховный Суд.

Прокуроров САП смогут перевести в Офис Генпрокурора или в областную или окружную прокуратуру по их желанию, – новый закон

Новый закон предусматривает, что САП, как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора, ликвидируется Генпрокурором по представлению руководителя САП в 3-дневный срок со дня получения такого представления Генеральным прокурором.

Кабмин постановил, что Минобороны и КГГА должны обеспечить строительство фортификационных сооружений

Минобороны, КГГА и Госагентству по восстановлению поручили обеспечить строительство фортификационных сооружений, а закупки товаров, работ и услуг для строительства таких фортификационных сооружений приравняли к закупкам вооружения, военной и специальной техники.

Превышение суммы финансовых операций, заявленной клиентом, - Нацбанк внес изменения по мониторингу

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  1. Общество

3 января — какой сегодня праздник, все об этом дне

09:16, 3 января 2024
В мире отмечают Международный день здоровья души и тела.
3 января — какой сегодня праздник, все об этом дне
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В среду, 3 января, в мире отмечается Международный день здоровья души и тела. Также в мире отмечают День рождения соломинки для коктейлей.

Кроме того, 3 января проводится Фестиваль «День сна», призванный нормализовать режим сна после встречи Нового года.

В разных странах мира сегодня отмечают:

  • Япония – Праздник Томасесери (Фукуока)
  • Индонезия – День Министерства по делам религий
  • США – Национальный день вишни в шоколаде

Православная церковь чтит память святого мученика Гордия.

Календарь важных событий за 3 января:

1918 – Одесса провозглашает себя "временно свободным городом";

1919 – Украинский Национальный Совет одобрил постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в Киеве;

1924 – Через два года после обнаружения захоронения египетского фараона Тутанхамона британская экспедиция находит главное сокровище гробницы – каменный саркофаг фараона;

1925 – Бенито Муссолини объявил себя диктатором Италии;

1958 – Островные владения Британии в Карибском море объединяются в Вест-Индскую Федерацию;

1961 – США отзывают дипломатическое признание правительства Кубы и закрыли посольство в Гаване;

1990 – Диктатор Панамы Мануэль Норьега кажется американским военным и вывозится в США;

1992 – Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признают независимость Украины;

1992 – Украина устанавливает дипломатические отношения с США;

1992 – Согласно Указу Президента Украины № 29/92 создают "Государственный экспортно-импортный банк Украины";

1992 – Командующий Черноморским флотом И. Касатонов подписывает приказ о выходе Черноморского флота из подчинения Генштаба в москве и подчинения ЧФ Министерству обороны Украины.

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