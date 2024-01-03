3 января — какой сегодня праздник, все об этом дне

В среду, 3 января, в мире отмечается Международный день здоровья души и тела. Также в мире отмечают День рождения соломинки для коктейлей.
Кроме того, 3 января проводится Фестиваль «День сна», призванный нормализовать режим сна после встречи Нового года.
В разных странах мира сегодня отмечают:
- Япония – Праздник Томасесери (Фукуока)
- Индонезия – День Министерства по делам религий
- США – Национальный день вишни в шоколаде
Православная церковь чтит память святого мученика Гордия.
Календарь важных событий за 3 января:
1918 – Одесса провозглашает себя "временно свободным городом";
1919 – Украинский Национальный Совет одобрил постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в Киеве;
1924 – Через два года после обнаружения захоронения египетского фараона Тутанхамона британская экспедиция находит главное сокровище гробницы – каменный саркофаг фараона;
1925 – Бенито Муссолини объявил себя диктатором Италии;
1958 – Островные владения Британии в Карибском море объединяются в Вест-Индскую Федерацию;
1961 – США отзывают дипломатическое признание правительства Кубы и закрыли посольство в Гаване;
1990 – Диктатор Панамы Мануэль Норьега кажется американским военным и вывозится в США;
1992 – Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признают независимость Украины;
1992 – Украина устанавливает дипломатические отношения с США;
1992 – Согласно Указу Президента Украины № 29/92 создают "Государственный экспортно-импортный банк Украины";
1992 – Командующий Черноморским флотом И. Касатонов подписывает приказ о выходе Черноморского флота из подчинения Генштаба в москве и подчинения ЧФ Министерству обороны Украины.
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