3 января — какой сегодня праздник, все об этом дне

В мире отмечают Международный день здоровья души и тела.

В среду, 3 января, в мире отмечается Международный день здоровья души и тела. Также в мире отмечают День рождения соломинки для коктейлей.

Кроме того, 3 января проводится Фестиваль «День сна», призванный нормализовать режим сна после встречи Нового года.

В разных странах мира сегодня отмечают:

Япония – Праздник Томасесери (Фукуока)

Индонезия – День Министерства по делам религий

США – Национальный день вишни в шоколаде

Православная церковь чтит память святого мученика Гордия.

Календарь важных событий за 3 января:

1918 – Одесса провозглашает себя "временно свободным городом";

1919 – Украинский Национальный Совет одобрил постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в Киеве;

1924 – Через два года после обнаружения захоронения египетского фараона Тутанхамона британская экспедиция находит главное сокровище гробницы – каменный саркофаг фараона;

1925 – Бенито Муссолини объявил себя диктатором Италии;

1958 – Островные владения Британии в Карибском море объединяются в Вест-Индскую Федерацию;

1961 – США отзывают дипломатическое признание правительства Кубы и закрыли посольство в Гаване;

1990 – Диктатор Панамы Мануэль Норьега кажется американским военным и вывозится в США;

1992 – Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признают независимость Украины;

1992 – Украина устанавливает дипломатические отношения с США;

1992 – Согласно Указу Президента Украины № 29/92 создают "Государственный экспортно-импортный банк Украины";

1992 – Командующий Черноморским флотом И. Касатонов подписывает приказ о выходе Черноморского флота из подчинения Генштаба в москве и подчинения ЧФ Министерству обороны Украины.

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