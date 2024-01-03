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В Латвии суд обязал предоставить убежище россиянину, воевавшему на стороне Украины

10:10, 3 января 2024
Мужчина заявил, что не желает иметь какие-либо связи со страной-агрессором.
В Латвии суд обязал предоставить убежище россиянину, воевавшему на стороне Украины
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Административный районный суд обязал Латвию предоставить убежище россиянину, воевавшему на стороне Украины. Он заявил, что не желает иметь какие-либо связи со страной-агрессором. Об этом сообщает Delfi.

Как известно, с просьбой предоставить статус беженца или альтернативный статус мужчина обратился в 2022 году.

Однако в августе 2023 года Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) отказало ему в предоставлении убежища.

Мужчина родился в Латвии, но с 1997 года жил в Украине, где, по его словам, ему не удавалось получить гражданство. В 2014 году мужчина поступил добровольцем в батальон «Донбасс», а на фронте провел полтора месяца, где получил контузию, травму позвоночника и колени. Свое участие в боевых действиях он не разглашал, опасаясь, что это станет известно российским спецслужбам.

После этого мужчина пытался получить гражданство Украины, однако ему предложили поехать в российский консульский отдел в оккупированный Крым, чтобы уладить все формальности из рф. Сообщается, что мужчина боялся за свою жизнь, поэтому в Крым не уехал.

Из-за обстрела его личные вещи, в том числе паспорт гражданина рф, сгорели. В 2021 году он стал собирать документы на обретение статуса беженца в Украине.

После начала полномасштабного вторжения мужчина вместе с женой и детьми через Польшу уехал в Латвию и попытался получить убежище. В августе PMLP ему отказало, поскольку не смогло получить доказательства, что он находился в составе добровольческого корпуса, а также того, что в рф он объявлен в розыск.

Не согласившись с решением PMLP, мужчина обратился в суд, где он заверил, что он был членом «Правого сектора» и не желает поддерживать какие-либо связи со страной-агрессором.

Суд принял сторону мужчины, а Служба госбезопасности не констатировала какой-либо негативной информации о нем, которая бы препятствовала получению статуса беженца.

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