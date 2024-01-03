Тайвань зафиксировал в небе китайские воздушные шары возле большой авиабазы

Минобороны Тайваня заявило, что обнаружило четыре воздушных шара над проливом, три из которых пролетели через центр острова.

Во вторник, 2 января, министерство обороны Тайваня зафиксировало над островом три китайских воздушных шара. Отмечается, что они пролетели мимо авиабазы военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает Reuters.

Министерство заявило, что обнаружило четыре воздушных шара над проливом, три из которых пролетели через центр острова.

Они пролетели на расстоянии 194 км юго-западнее Чин Чуань Кан - важной базы ВВС Тайваня. Затем шары исчезли в разных точках.

Впоследствии они исчезли в разных точках. В минобороны отказалось отвечать на вопрос о точном назначении воздушных шаров, однако, вероятно, они были метеорологическими.

В оборонном ведомстве заявили, что они «внимательно следят и должным образом реагируют» на воздушные шары и собирают информацию об их пути.

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