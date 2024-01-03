Тайвань зафіксував у небі китайські повітряні кулі біля великої авіабази

Міноборони Тайваню заявило, що виявило чотири повітряні кулі над протокою, три з яких пролетіли через центр острова.

У вівторок, 2 січня, міністерство оборони Тайваню зафіксувало над островом три китайські повітряні кулі. Зазначається, що вони пролетіли поблизу авіабази військово-повітряних сил країни. Про це повідомляє Reuters.

Міністерство заявило, що виявило чотири повітряні кулі над протокою, три з яких пролетіли через центр острова.

Вони пролетіли на відстані 194 км на південний захід від Чін Чуань Кан - важливої бази ВПС Тайваню. Потім кулі зникли в різних точках.

Згодом вони зникли у різних точках. У міноборони відмовилося відповідати на запитання про точне призначення повітряних куль, проте, ймовірно, вони були метеорологічними.

У оборонному відомстві заявили, що вони «уважно стежить і належним чином реагують» на повітряні кулі та збирають інформацію про їхній шлях.

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