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  1. В Украине

Может ли самозанятое лицо нанимать на работу более четырех человек: ответ налоговой

09:52, 3 января 2024
Нормами НКУ не предусмотрена ответственность для физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, если оно использует наемный труд более четырех человек.
Может ли самозанятое лицо нанимать на работу более четырех человек: ответ налоговой
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Государственная налоговая служба в Одесской области объяснила, может ли самозанятое лицо нанимать на работу более четырех человек.

Так, согласно пп. 14.1.226 НКУ самозанятое лицо – плательщик налога, являющегося физическим лицом – предпринимателем или осуществляет независимую профессиональную деятельность при условии, что такое лицо не является работником в пределах такой предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

Независимая профессиональная деятельность – участие физического лица в научной, литературной, артистической, художественной, образовательной или преподавательской деятельности, деятельность врачей, частных нотариусов, частных исполнителей, адвокатов, арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов), аудиторов, бухгалтеров инженеров или архитекторов, лица, занятого религиозной (миссионерской) деятельностью, другой подобной деятельностью при условии, что такое лицо не является работником или физическим лицом – предпринимателем (за исключением случая, предусмотренного п. 65.9 НКУ) и использует наемный труд не более четырех физических лиц.

Порядок и условия взятия на учет в контролирующих органах физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, регулируются ст. 65 НКУ и Порядком учета налогоплательщиков и сборов, утвержденным приказом Минфина от 09.12.2011 №1588 с изменениями и дополнениями.

Подпунктом 14.1.222 НКУ определено, что работодатель – это, в частности, самозанятое лицо, использующее наемный труд физических лиц на основании заключенных трудовых договоров (контрактов) и несет обязанности по уплате им заработной платы, а также начисления, удержания и уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет, начислений в фонд оплаты труда, другие обязанности, предусмотренные законами.

Согласно ст. 35 Закона Украины от 24.03.1995 №108/95-ВР «Об оплате труда» (с изменениями) контроль за соблюдением законодательства об оплате труда осуществляют, в частности, налоговые органы, имеющие право на проведение проверки без предварительного предупреждения плательщика в случаях, предусмотренных законодательством.

Если во время проверки выявлены факты несоблюдения работодателем (налоговым агентом) законодательства о заключении трудового договора, неоформлении трудовых отношений с работниками (наемными лицами) и неначислении, неудержании и/или неуплате (неперечислении) налоговым агентом налога на доходы физических лиц и/или военного сбора до или при выплате дохода в пользу другого налогоплательщика, то к такому работодателю применяется штраф в соответствии с п. 127.1 НКУ.

Вместе с тем, за нарушение работодателем порядка представления информации о физических лицах – налогоплательщиках налагается штраф в порядке и размерах, определенных п. 119.1 НКУ.

В то же время, за неудержание или неперечисление в бюджет сумм налога на доходы физических лиц при выплате физическому лицу доходов, неуведомление или несвоевременное уведомление государственных налоговых инспекций по установленной форме сведений о доходах граждан предусмотрена административная ответственность согласно ст. 163-4 КУоАП.

Таким образом, нормами НКУ и другими нормативно-правовыми актами не предусмотрена ответственность для физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, если оно использует наемный труд более четырех физических лиц.

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