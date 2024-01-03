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Конкурс на посади 550 суддів апеляційних судів: «лава запасних» українського правосуддя виявилася на диво короткою

У конкурсі на посади суддів апеляційних судів планують брати участь члени Вищої ради правосуддя, судді апеляційних судів, відомі адвокати, помічники суддів і навіть завідуючий складом та майстер з лісозаготівель.

Застосування спецконфіскації є тим «іншим випадком», який погіршує правове становище обвинуваченого, – ВС висловився щодо форми рішення суду

Апеляційний суд ухвалою конфіскував бензопилу в дохід держави, але прокурор вказав, що таке рішення мало бути не у формі ухвали, а у формі вироку, - що вирішив Верховний Суд.

Прокурорів САП зможуть перевести до Офісу Генпрокурора або до обласної чи окружної прокуратури за їх бажанням, – новий закон

Новий закон передбачає, що САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генеральним прокурором.

Кабмін постановив, що Міноборони та КМДА мають забезпечити будівництво фортифікаційних споруд

Міноборони, КМДА і Держагентству з відновлення доручили забезпечити будівництво фортифікаційних споруд, а закупівлі товарів, робіт і послуг для будівництва таких фортифікаційних споруд прирівняли до закупівель озброєння, військової та спеціальної техніки.

Перевищення суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, - Нацбанк вніс зміни щодо моніторингу

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, і додав новий індикатор підозрілості фінансових операцій.

  1. Суспільство

3 січня — яке сьогодні свято, все про цей день

09:16, 3 січня 2024
У світі відзначають Міжнародний день здоров'я душі й тіла.
3 січня — яке сьогодні свято, все про цей день
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У середу, 3 січня, у світі відзначають Міжнародний день здоров'я душі й тіла. Також відзначають День народження соломинки для коктейлів.

Крім того, 3 січня проводиться Фестиваль «День сну», який покликаний нормалізувати режим сну після зустрічі Нового року.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

  • Японія – Свято Тамасесері (Фукуока)
  • Індонезія – День Міністерства у справах релігій
  • США – Національний день вишні в шоколаді

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Гордія.

Календар важливих подій за 3 січня:

1918 - Одеса проголошує себе "тимчасово вільним містом";

1919 - Українська Національна Рада схвалила постанову про з'єднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві;

1924 - Через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутанхамона британська експедиція знаходить головний скарб гробниці - кам'яний саркофаг фараона;

1925 - Беніто Муссоліні оголосив себе диктатором Італії;

1958 - Острівні володіння Британії в Карибському морі об'єднуються у Вест-Індську Федерацію;

1961 - США відкликають дипломатичне визнання уряду Куби і закрили посольство в Гавані;

1990 - Диктатор Панами Мануель Нор'єга здається американським військовим і вивозиться до США;

1992 - Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнають незалежність України;

1992 - Україна встановлює дипломатичні відносини зі США;

1992 - Згідно з Указом Президента України № 29/92 створюють "Державний експортно-імпортний банк України";

1992 - Командувач Чорноморським флотом І. Касатонов підписує наказ про вихід Чорноморського флоту з підпорядкування Генштабу в москві та підпорядкування ЧФ Міністерству оборони України.

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