3 січня — яке сьогодні свято, все про цей день

У світі відзначають Міжнародний день здоров'я душі й тіла.

У середу, 3 січня, у світі відзначають Міжнародний день здоров'я душі й тіла. Також відзначають День народження соломинки для коктейлів.

Крім того, 3 січня проводиться Фестиваль «День сну», який покликаний нормалізувати режим сну після зустрічі Нового року.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Японія – Свято Тамасесері (Фукуока)

Індонезія – День Міністерства у справах релігій

США – Національний день вишні в шоколаді

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Гордія.

Календар важливих подій за 3 січня:

1918 - Одеса проголошує себе "тимчасово вільним містом";

1919 - Українська Національна Рада схвалила постанову про з'єднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві;

1924 - Через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутанхамона британська експедиція знаходить головний скарб гробниці - кам'яний саркофаг фараона;

1925 - Беніто Муссоліні оголосив себе диктатором Італії;

1958 - Острівні володіння Британії в Карибському морі об'єднуються у Вест-Індську Федерацію;

1961 - США відкликають дипломатичне визнання уряду Куби і закрили посольство в Гавані;

1990 - Диктатор Панами Мануель Нор'єга здається американським військовим і вивозиться до США;

1992 - Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнають незалежність України;

1992 - Україна встановлює дипломатичні відносини зі США;

1992 - Згідно з Указом Президента України № 29/92 створюють "Державний експортно-імпортний банк України";

1992 - Командувач Чорноморським флотом І. Касатонов підписує наказ про вихід Чорноморського флоту з підпорядкування Генштабу в москві та підпорядкування ЧФ Міністерству оборони України.

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