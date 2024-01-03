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Конкурс на посади 550 суддів апеляційних судів: «лава запасних» українського правосуддя виявилася на диво короткою

У конкурсі на посади суддів апеляційних судів планують брати участь члени Вищої ради правосуддя, судді апеляційних судів, відомі адвокати, помічники суддів і навіть завідуючий складом та майстер з лісозаготівель.

Застосування спецконфіскації є тим «іншим випадком», який погіршує правове становище обвинуваченого, – ВС висловився щодо форми рішення суду

Апеляційний суд ухвалою конфіскував бензопилу в дохід держави, але прокурор вказав, що таке рішення мало бути не у формі ухвали, а у формі вироку, - що вирішив Верховний Суд.

Прокурорів САП зможуть перевести до Офісу Генпрокурора або до обласної чи окружної прокуратури за їх бажанням, – новий закон

Новий закон передбачає, що САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генеральним прокурором.

Кабмін постановив, що Міноборони та КМДА мають забезпечити будівництво фортифікаційних споруд

Міноборони, КМДА і Держагентству з відновлення доручили забезпечити будівництво фортифікаційних споруд, а закупівлі товарів, робіт і послуг для будівництва таких фортифікаційних споруд прирівняли до закупівель озброєння, військової та спеціальної техніки.

Перевищення суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, - Нацбанк вніс зміни щодо моніторингу

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, і додав новий індикатор підозрілості фінансових операцій.

  1. В Україні

У Києві кількість загиблих внаслідок російського теракту 29 грудня зросла до 30 осіб

09:27, 3 січня 2024
В лікарні померла ще одна людина, яка постраждала від ракетного обстрілу.
У Києві кількість загиблих внаслідок російського теракту 29 грудня зросла до 30 осіб
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У Києві в лікарні померла ще одна людина, яка постраждала від ракетного обстрілу 29 грудня 2023 року. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Загалом загинули 30 людей, ще 29 отримали поранення.

Уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей. Унаслідок удару рф постраждало щонайменше 159 людей, серед них понад 39 — загиблих.

1 січня у Києві було оголошено днем жалоби за загиблими.

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що росія била «майже всім, що має у своєму арсеналі»: «кинджалами», С-300, крилатими ракетами, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

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