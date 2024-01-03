У Києві кількість загиблих внаслідок російського теракту 29 грудня зросла до 30 осіб

В лікарні померла ще одна людина, яка постраждала від ракетного обстрілу.

У Києві в лікарні померла ще одна людина, яка постраждала від ракетного обстрілу 29 грудня 2023 року. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Загалом загинули 30 людей, ще 29 отримали поранення.

Уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей. Унаслідок удару рф постраждало щонайменше 159 людей, серед них понад 39 — загиблих.

1 січня у Києві було оголошено днем жалоби за загиблими.

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що росія била «майже всім, що має у своєму арсеналі»: «кинджалами», С-300, крилатими ракетами, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.