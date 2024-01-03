Хто із підприємців зобов’язаний встановити платіжні термінали з 1 січня

Підприємці з 1 січня 2024 року мають застосовувати платіжні термінали у населених пунктах з чисельністю населення від 5 000 до 25 000 осіб.

В Україні підприємці з 1 січня 2024 року мають застосовувати платіжні термінали у населених пунктах з чисельністю населення від 5 000 до 25 000 осіб. Про це повідомили у Головному управління Державної податкової служби України у Чернівецькій області.

Відповідно до Постанови Кабміну від 29.07.2022 №894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)» якою передбачено, що торговці зобов'язані забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно.

У ДПС пояснили, що у 2023 році здійснення безготівкових розрахунків, тобто розрахунок банківською карткою, мають забезпечувати торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тисяч осіб.

«Наступний етап реалізації Постанови - вже з січня 2024 року цей обов’язок стосуватиметься населених пунктів з чисельністю населення понад 5 тисяч осіб», – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що вимоги п. 1 Постанови № 894 не поширюються на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та протягом трьох місяців після припинення проведення воєнних (бойових) дій на таких територіях та/або деокупації, звільнення від оточення (блокування) цих територій (п. 2 Постанови № 894).

За порушення вищевказаних вимог законодавством передбачено адміністративну відповідальність згідно ст. 163-15 КУпАП.

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