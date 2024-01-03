В Киеве задержан экс-чиновник, который был агентом фсб и предлагал присоединить регионы к Ростовской области

Бывший украинский чиновник ранее работал в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности.

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала в Киеве агента фсб, проводившего информационные диверсии против Украины. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Российским агентом оказался бывший украинский чиновник, работавший в предыдущие годы в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности.

После увольнения с государственной службы в 2014 году он начал позиционировать себя как «политэксперт» и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику кремля в отношении Украины.

«С этого времени он находился на прямой связи с одним из руководителей 5-й службы фсб, который координировал его информационно-подрывную деятельность против Украины.

Также российский агент сотрудничал с террористом Пасечником, которому предоставлял «экспертные» рекомендации по усилению репрессий против украинских патриотов во временно оккупированном Луганске.

Кроме того, фигурант публиковал в соцсетях сообщения, в которых предлагал «присоединить» восточные регионы Украины к составу Ростовской области», - говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ задокументировали факты преступной деятельности российского агента и задержали его в собственном доме.

Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что документальные материалы, подготовленные фигурантом по заказу фсб, направлены против государственной безопасности Украины.

Во время обысков в доме и автомобили предателя изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и документы, подтверждающие его подрывную деятельность в пользу россии.

Кроме того, у фигуранта обнаружена «награда за взаимодействие» от представителей государства-агрессора, а также запрещенная коммунистическая и прокремлевская символика.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ч. 1 ст. 111 и ⁠ч. 1 ст. 161

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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