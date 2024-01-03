Перший випадок групового онлайн-зґвалтування розслідують у Британії

У грі група осіб зґвалтувала персонажа шістнадцятирічної дівчини.

Поліція Великобританії розпочала розслідування першого інциденту, пов'язаного із насильством над неповнолітньою дівчиною у VR-відеогрі, передає New York Post.

Як стверджує джерело, група невідомих напала у грі на персонажа шістнадцятирічної дівчини. За словами поліції, зараз підліток зазнає реальної психологічної травми від онлайн-насильства, яке реалізували з її віртуальним героєм.

«На жертву виявляється емоційний та психологічний вплив, який є більш довгостроковим, ніж будь-які фізичні травми», — пише видання.

За даними видання Daily Mail, це перший випадок у Великій Британії, коли поліція розслідує «віртуальний сексуальний злочин».

Голова Асоціації комісарів поліції та у боротьбі зі злочинністю Донна Джонс заявила, що жінки та діти заслуговують на більший захист: «Нам необхідно оновити наші закони, тому що вони не встигають за ризиками шкоди, що розвиваються від штучного інтелекту та правопорушень» на таких платформах, як метавсесвіт.

«Уряду необхідно розглянути можливість зміни закону, щоб захистити жінок та дітей від шкоди у цьому віртуальному середовищі», - додала вона.

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