Пацієнтки самостійно можуть обирати, в яку саме жіночу консультацію хочуть звертатися до гінеколога

Прив’язки до місця реєстрації чи фактичного місця проживання немає, головне, щоб заклад уклав договір із НСЗУ.

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У Національній службі здоров'я України розбили черговий міф про нібито безоплатний прийом у гінеколога лише за наявністю електронного направлення.

У НСЗУ наголошують, е-направлення не є обов’язковою умовою для звернення на консультацію та огляд безоплатно, адже гінеколог — один із тих лікарів, до кого можна звернутися без електронного направлення. Зокрема — до гінеколога дитячого та підліткового віку.

«Консультація та огляд гінеколога безоплатні, якщо заклад уклав договір із НСЗУ за пакетом амбулаторної медичної допомоги. Пацієнтки можуть обирати, в яку саме жіночу консультацію звертатись. Прив’язки до місця реєстрації чи фактичного проживання немає», - пояснюють пацієнтам.

Водночас у Нацслужбі здоров'я наголошують, що жінки можуть обирати, у кого та де спостерігати вагітність. При виборі гінеколога місце проживання чи реєстрації не має значення. Достатньо звернутися у заклад, який уклав із НСЗУ договір на ведення вагітності в амбулаторних умовах.

Однак, якщо гінеколог за результатами огляду призначає додаткові аналізи або обстеження, то пацієнтці мають виписати електронне направлення.

«За електронним направленням пройти такі обстеження можна також безоплатно у закладі, який надає амбулаторну допомогу за договором з НСЗУ та має відповідне обладнання. Або, якщо йдеться про вагітну, в закладі, який має договір “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”», - зазначили у Нацслужбі.

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