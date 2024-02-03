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  1. В мире

Актер с российским гражданством не появится в сериале «Белый лотос» после критики со стороны Украины

11:54, 3 февраля 2024
HBO после обращения украинского МИД разорвала контракт с сербско-российским актером Милошем Биковичем.
Актер с российским гражданством не появится в сериале «Белый лотос» после критики со стороны Украины
Источник фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
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Американский канал HBO расторг контракт с сербским актером с российским гражданством Милошем Биковичем, который должен был сыграть в третьем сезоне сериала «Белый лотос». 

Ранее Биковича утвердили на эпизодическую роль российского йога и ментора в отеле Таиланда.

Однако Министерство иностранных дел Украины выступило с критикой выбора актера.

МИД опубликовал видео, в котором упоминается, что актер имеет гражданство россии и медаль Пушкина, снимался у российского режиссера Никиты Михалкова, а также комплиментарно высказывался о политике рф и оккупации Крыма.

«Правильно ли, что вы работаете с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?» – написал украинский МИД, отметив страницу HBO.

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