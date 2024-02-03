Новый крючок от мошенников – SMS о поступлении посылки: как защитить собственные средства

Силовые структуры южной Украины зафиксировали попытки мошенников рассылать фейковые SMS-сообщения о поступлении посылок от псевдо-почтовых сервисов. Эти сообщения содержат фишинговые ссылки, направленные на ресурсы, находящиеся под контролем мошенников.
Силовые структуры советуют придерживаться следующих советов для предотвращения потери денег:
- Воздерживайтесь от перехода по сомнительным гиперссылкам.
- Получайте информацию о поступлении посылки только на официальных веб-сайтах почтовых служб или через их приложения.
- Проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных.
- Создайте отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга и переводите на нее только необходимую сумму для оплаты.
- Оплачивайте деньги только после получения товара, чтобы минимизировать риск потери средств.
- Не сообщайте посторонним лицам коды-подтверждения, которые приходят в SMS или непосредственно в приложениях.
Если вы уже стали жертвой мошенников и раскрыли платежную информацию, немедленно обращайтесь в свой банк и заблокируйте карту.
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