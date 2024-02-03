Новый крючок от мошенников – SMS о поступлении посылки: как защитить собственные средства

Мошенники пытаются обмануть пользователей фейковыми SMS о посылках, грозящих потерей денег.

Источник фото: Силы обороны юга Украины

Силовые структуры южной Украины зафиксировали попытки мошенников рассылать фейковые SMS-сообщения о поступлении посылок от псевдо-почтовых сервисов. Эти сообщения содержат фишинговые ссылки, направленные на ресурсы, находящиеся под контролем мошенников.

Силовые структуры советуют придерживаться следующих советов для предотвращения потери денег:

Воздерживайтесь от перехода по сомнительным гиперссылкам.

Получайте информацию о поступлении посылки только на официальных веб-сайтах почтовых служб или через их приложения.

Проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных.

Создайте отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга и переводите на нее только необходимую сумму для оплаты.

Оплачивайте деньги только после получения товара, чтобы минимизировать риск потери средств.

Не сообщайте посторонним лицам коды-подтверждения, которые приходят в SMS или непосредственно в приложениях.

Если вы уже стали жертвой мошенников и раскрыли платежную информацию, немедленно обращайтесь в свой банк и заблокируйте карту.

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