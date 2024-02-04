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  1. В Україні

У Києві чоловік підпалив три автівки колишньої та напав із сокирою на її співмешканця

07:19, 4 лютого 2024
На столичних Бортничах поліція затримала чоловіка, який підпалив три автівки колишньої.
У Києві чоловік підпалив три автівки колишньої та напав із сокирою на її співмешканця
Джерело фото: поліція Києва
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У Києві в районі Бортничів поліція затримала чоловіка, який вчинив підпал трьох автомобілів колишньої дружини. Інцидент стався на території приватного домоволодіння, де зловмисник також напав з сокирою на одного з мешканців. Про це повідомляє поліція Києва.

До Дарницького управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця, який повідомив, що колишній чоловік його співмешканки напав на нього та підпалив три автомобілі. На місце виїхала слідчо-оперативна група, спецпризначенці ППОП №1, пожежники та медики.

Віталій Толстов, заступник начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції, розповів, що правоохоронці затримали 42-річного місцевого мешканця, у якого вилучили сокиру з плямами речовини бурого кольору.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний вирішив помститися колишній дружині, пройшов до її будинку та почав виганяти співмешканця й намагався вдарити його сокирою, завдавши тілесні ушкодження. Потім ревнивець облив горючою сумішшю частину будинку та три іномарки, які знаходилися у дворі оселі та підпалив. Господарчі будівлі та автомобілі врятувати не вдалося.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, вчинене шляхом підпалу. Підозрюваному загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі. Підозрюваного затримали, вручили підозру, та справу направлено до суду для вирішення питання про запобіжний захід.

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