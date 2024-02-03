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  1. В Україні

Унікальний екземпляр збірки Симоненка пішов з молотка на аукціоні за понад 30 тисяч гривень

16:34, 3 лютого 2024
Єдина прижиттєва книга Василя Симоненка «Тиша і грім» з автографом була продана на аукціоні.
Унікальний екземпляр збірки Симоненка пішов з молотка на аукціоні за понад 30 тисяч гривень
Джерело фото: Violity
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Унікальний примірник збірки «Тиша і грім» українського поета-шістдесятника Василя Симоненка з автографом був проданий на аукціоні. Інформацію про це опублікував ресурс для колекціонерів Violity, де проходили торги.

Торги завершилися 1 лютого, і кінцева ціна лоту склала 30 301 грн. Загалом 131 особа робила ставки на цей екземпляр.

На форзаці книги поет залишив напис: «Катю! Ave, юна самогубко, morituri te salutant. В. Симоненко». Рокфелл, автор оголошення, вказав, що кількість підписаних екземплярів невідома, роблячи цей примірник ще більш цінним.

Крім того, всередині збірки зберігається фотографія Василя Симоненка з підписом: «...згадку про нашого великого спільного друга Васю Симоненка. 18.12.1964 р. В. Шпак».

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