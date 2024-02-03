В якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні-2024

Фінал відбудеться 11 травня.

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У Мальме, Швеція, відбулося жеребкування учасників півфіналів. За його результатами стало відомо, що Україна виступить у першому ефірі, який відбудеться 7 травня.

На ньому вирішать, чи пройде представник від України у фінал конкурсу.

Фінал відбудеться 11 травня.

За правилами конкурсу у фінал автоматично проходять Німеччина, Велика Британія, Франція, Іспанія та Італія, а також країна-переможець минулого шоу. В 2024 році це буде Швеція.

Нагадаємо, що ми обиратимемо представника сьогодні. Де і коли дивитися фінал нацвідбору – ми писали тут.

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