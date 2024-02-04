Тернополянка втратила 13 тисяч гривень при купівлі мотоцикла: подробиці інциденту

Жителька Тернопільщини стала жертвою інтернет-шахраїв, поліція розпочала розслідування.

У місті Тернопіль виявлено ще один випадок афери з онлайн-продажем мотоцикла, який призвів до втрат 29-річної місцевої мешканки. Жінка, відгукнувшись на оголошення в інтернеті, перерахувала гроші продавцеві та так і не отримала очікуваний товар.

Згідно з інформацією поліції Тернопільської області, потерпіла натрапила на оголошення про продаж мотоцикла в одній із соціальних мереж. Продавець, повідомивши, що потребує терміново гроші, вказав на дуже низьку ціну за транспорт. Також, вимагаючи передоплату, він зник з поля зору, не дозволивши покупцеві визначитися з датою та умовами доставки.

Зазначена сума у розмірі 13 тисяч гривень була перерахована відразу, але подальший зв'язок з продавцем став неможливим. Оголошення було вилучено, інформація про продавця зникла.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, спрямоване на встановлення осіб, які здійснили шахрайські дії. Поліція застерігає від передоплат та закликає громадян перевіряти інформацію про продавців перед покупкою, використовувати офіційні канали комунікації та, де можливо, проводити особисті зустрічі для уникнення шахрайства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.