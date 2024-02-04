Тернополянка потеряла 13 тысяч гривен при покупке мотоцикла: подробности инцидента

Жительница Тернопольщины стала жертвой интернет-мошенников, полиция начала расследование.

В городе Тернополь выявлен еще один случай аферы с онлайн-продажей мотоцикла, который привел к потерям 29-летней местной жительницы. Женщина, откликнувшись на объявление в интернете, перечислила деньги продавцу и так и не получила ожидаемый товар.

Согласно информации полиции Тернопольской области, потерпевшая наткнулась на объявление о продаже мотоцикла в одной из социальных сетей. Продавец, сообщив, что нуждается срочно в деньгах, указал на очень низкую цену за транспорт. Также, требуя предоплату, он исчез из поля зрения, не позволив покупателю определиться с датой и условиями доставки.

Указанная сумма в размере 13 тысяч гривен была перечислена сразу, но дальнейшая связь с продавцом стала невозможной. Объявление было изъято, информация о продавце исчезла.

Правоохранители начали уголовное производство, направленное на установление лиц, совершивших мошеннические действия. Полиция предостерегает от предоплат и призывает граждан проверять информацию о продавцах перед покупкой, использовать официальные каналы коммуникации и, где возможно, проводить личные встречи во избежание мошенничества.

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