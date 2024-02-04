У украинских производителей появятся новые возможности: подробности

Украина создает платформу "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский сообщил о важном шаге в направлении изменений в экономической политике Украины - создании президентской платформы "Сделано в Украине". По его словам, это открывает новый шанс для кардинального изменения подходов к отечественным производителям.

"Сама по себе эта платформа - лишь возможность. Теперь надо приложить все усилия, чтобы наполнить ее реальным содержанием. По моему мнению, она должна объединить усилия органов власти и бизнеса для создания режима максимального содействия украинским производителям", - отметил Кисилевский.

Депутат считает, что платформа должна способствовать разработке новых программ поддержки производителей, внедрению плана развития перерабатывающей промышленности, расширению локализации и обеспечению доступа к доступным кредитам и страхованию военных рисков.

"Слова "все, что производится в Украине, должно покупаться в Украине" должны наполниться реальным содержанием и реальной ответственностью за саботаж. Война многим в Украине открыла глаза на то, что другие страны поняли столетие назад. Только если ты имеешь собственное производство - оружия, оборудования, лекарств, товаров с высокой добавленной стоимостью, - тогда ты существуешь, развиваешься и побеждаешь", - добавил он.

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