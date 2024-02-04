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  1. В Украине

Таможенники обнаружили и изъяли 124 археологические ценности на границе с Румынией

08:16, 4 февраля 2024
Таможенники в Черновцах помешали вывозу археологических находок из Украины.
Таможенники обнаружили и изъяли 124 археологические ценности на границе с Румынией
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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Черновицкие таможенники успешно предотвратили незаконный вывоз археологических ценностей за пределы страны. Инцидент произошел 3 февраля на пункте пропуска "Порубное-Сирет", - сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Автомобиль гражданина Украины, который отправлялся в Румынию, был подвергнут таможенному контролю. Путник выбрал "зеленый коридор", указав, что не перевозит товаров, подлежащих декларированию. Однако, при осмотре авто таможенники вместе с сотрудниками УСБУ обнаружили археологические находки.

Среди изъятых предметов были элементы конской сбруи, различные украшения, ривнорамные кресты, предметы бытового назначения и элементы византийского стекла. Все эти артефакты подпадают под действие закона Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей" и запрещены к вывозу за пределы страны.

Работники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли 124 предмета археологии. Зафиксированное нарушение будет передано в правоохранительный орган для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер.

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