Митники виявили та вилучили 124 археологічні цінності на кордоні з Румунією

Митники в Чернівцях завадили вивезенню археологічних знахідок з України.

Чернівецькі митники успішно запобігли незаконному вивезенню археологічних цінностей за межі країни. Інцидент стався 3 лютого на пункті пропуску "Порубне-Сірет", – повідомляє Державна митна служба України.

Автомобіль громадянина України, який вирушав до Румунії, був підданий митному контролю. Подорожній обрав "зелений коридор", вказавши, що не перевозить товарів, які підлягають декларуванню. Проте, під час огляду авто митники разом із співробітниками УСБУ виявили археологічні знахідки.

Серед вилучених предметів були елементи кінської збруї, різноманітні прикраси, рівнораменні хрести, предмети побутового призначення та елементи візантійського скла. Всі ці артефакти підпадають під дію закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" та заборонені до вивезення за межі країни.

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил і вилучили 124 предмети археології. Зафіксоване порушення буде передано до правоохоронного органу для подальшого розгляду та вжиття необхідних заходів.

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