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Декомунізація в столиці: Київрада пропонує нову назву музичній академії

21:39, 3 лютого 2024
Київська міська рада розглядає питання перейменування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.
Декомунізація в столиці: Київрада пропонує нову назву музичній академії
Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua
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Київська міська рада звернулася до Міністерства культури та інформаційної політики України з пропозицією про перейменування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Ініціативу, яка підтримана постійними комісіями міської ради, висунула депутатка, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха. Про це йдеться на сайті Київської міськради.

Висновок експертної комісії Українського інституту національної пам'яті підтвердив належність назви академії до символіки російської імперської політики. Рішення також врахувало звернення студентів та викладачів, які висловили бажання змінити назву навчального закладу.

«Петро Чайковський є російським композитором, більшу частину життя прожив у російській імперії. Всі його опери, кантати, переважна більшість камерно-вокальної музики складені саме на російські тексти. Це стосується і вокальної музики Чайковського, написаної на вірші Т. Г. Шевченка. Насправді композитор не звертався до оригінальних текстів українського поета, а використовував російські переклади. За життя він стверджував, що неймовірно любить російський елемент у всіх його проявах, що він росіянин у цілковитому розумінні цього слова. До того ж попередниця Національної музичної академії - Київська консерваторія, як вищий навчальний заклад з'явилася лише в 1913 році, тобто через 20 років після смерті композитора. Отже, будь-які припущення щодо безпосередньої ролі Чайковського в заснуванні закладу безпідставні», – наголосила Вікторія Муха.

Вікторія Муха підкреслила, що Петро Чайковський, як російський композитор, став символом російської культури та «русского мира». За її словами, присвоєння імені Чайковського музичній академії в Києві в 1940 році було частиною політики русифікації та загрози національній безпеці України. Відповідно до депутатки, зміна назви академії стане важливим кроком у позбавленні її від російської імперської ідеології.

«росія завжди намагалась ліквідувати українську державність та знищити самобутності українського народу. Велич Петра Чайковського нам нав’язали, ворог намагався штучно знищити відмінності між українською та російською національними ідентичностями, що цілком вкладається в російську ідеологему про «єдиний народ» зі спільною історією та культурою. Це становить реальну загрозу для національної безпеки України. У 1940 році під час відзначення 100-річного ювілею Чайковського присвоєння Київській державній консерваторії імені російського композитора було втіленням русифікації. Це чітка складова пропаганди російської імперської політики. Заарз Київ планує підготувати відповідне звернення до Мінкульту, щоб позбавити музичну академію імені російського ідеолога», – додала Вікторія Муха.

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