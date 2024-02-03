Декоммунизация в столице: Киевсовет предлагает новое название музыкальной академии

Киевский городской совет рассматривает вопрос переименования Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского.

Источник фото: vechirniy.kyiv.ua

Киевский городской совет обратился в Министерство культуры и информационной политики Украины с предложением о переименовании Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. Инициативу, которая поддержана постоянными комиссиями городского совета, выдвинула депутат, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха. Об этом говорится на сайте Киевского горсовета.

Заключение экспертной комиссии Украинского института национальной памяти подтвердило принадлежность названия академии к символике российской имперской политики. Решение также учло обращение студентов и преподавателей, которые выразили желание изменить название учебного заведения.

"Петр Чайковский является русским композитором, большую часть жизни прожил в российской империи. Все его оперы, кантаты, подавляющее большинство камерно-вокальной музыки составлены именно на русские тексты. Это касается и вокальной музыки Чайковского, написанной на стихи Т. Г. Шевченко. На самом деле композитор не обращался к оригинальным текстам украинского поэта, а использовал русские переводы. При жизни он утверждал, что невероятно любит русский элемент во всех его проявлениях, что он русский в полном смысле этого слова. К тому же предшественница Национальной музыкальной академии - Киевская консерватория, как высшее учебное заведение появилась лишь в 1913 году, то есть через 20 лет после смерти композитора. Следовательно, любые предположения относительно непосредственной роли Чайковского в основании заведения безосновательны", - отметила Виктория Муха.

Виктория Муха подчеркнула, что Петр Чайковский, как русский композитор, стал символом русской культуры и "русского мира". По ее словам, присвоение имени Чайковского музыкальной академии в Киеве в 1940 году было частью политики русификации и угрозы национальной безопасности Украины. Согласно депутату, изменение названия академии станет важным шагом в избавлении ее от российской имперской идеологии.

"Россия всегда пыталась ликвидировать украинскую государственность и уничтожить самобытность украинского народа. Величие Петра Чайковского нам навязали, враг пытался искусственно уничтожить различия между украинской и русской национальными идентичностями, что вполне укладывается в российскую идеологему о "едином народе" с общей историей и культурой. Это представляет реальную угрозу для национальной безопасности Украины. В 1940 году во время празднования 100-летнего юбилея Чайковского присвоение Киевской государственной консерватории имени российского композитора было воплощением русификации. Это четкая составляющая пропаганды российской имперской политики. Заарз Киев планирует подготовить соответствующее обращение в Минкульт, чтобы лишить музыкальную академию имени российского идеолога", - добавила Виктория Муха.

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