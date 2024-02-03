Декоммунизация в столице: Киевсовет предлагает новое название музыкальной академии

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчины с тремя детьми, но с долгом по алиментам не попадут под отсрочку от призыва

Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка.

РАУ утвердила в новой редакции порядок действий рад адвокатов регионов при обыске адвоката

Определен новый порядок действий членов рады адвокатов при обыске, осмотре жилья, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката.

От ВККС потребовали предоставить копии письменных работ кандидатов в судьи, которым ВККС присвоила гриф «Для служебного пользования», – что решила Большая Палата

Присвоение определенному документу грифа «Для служебного пользования» само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении запроса на содержащуюся в таком документе информацию – Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело о предоставлении копий работ кандидатов в судьи.

Должен ли мужчина предъявить отдельное исковое требование об установлении факта совместного проживания без регистрации брака в случае раздела имущества с женщиной, - позиция Верховного Суда

Мужчина доверил женщине право на распоряжение банковскими счетами, она приобрела квартиры, - Верховный Суд пересмотрел решение апелляционного суда, который отказал мужчине в иске, поскольку он, желая разделить имущество, не обращался с отдельным требованием об установлении факта совместного проживания без регистрации брака.

Регистрация авто за границей гражданами, которые временно выехали и собираются ввозить авто обратно в Украину, — разъяснение Государственной таможенной службы

В ответ на обращения граждан, в которых затрагиваются вопросы регистрации и перерегистрации транспортных средств за границей и последующего обратного их ввоза в Украину, Государственная таможенная служба Украины дала объяснение

  1. В Украине

Декоммунизация в столице: Киевсовет предлагает новое название музыкальной академии

21:39, 3 февраля 2024
Киевский городской совет рассматривает вопрос переименования Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского.
Декоммунизация в столице: Киевсовет предлагает новое название музыкальной академии
Источник фото: vechirniy.kyiv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский городской совет обратился в Министерство культуры и информационной политики Украины с предложением о переименовании Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. Инициативу, которая поддержана постоянными комиссиями городского совета, выдвинула депутат, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха. Об этом говорится на сайте Киевского горсовета.

Заключение экспертной комиссии Украинского института национальной памяти подтвердило принадлежность названия академии к символике российской имперской политики. Решение также учло обращение студентов и преподавателей, которые выразили желание изменить название учебного заведения.

"Петр Чайковский является русским композитором, большую часть жизни прожил в российской империи. Все его оперы, кантаты, подавляющее большинство камерно-вокальной музыки составлены именно на русские тексты. Это касается и вокальной музыки Чайковского, написанной на стихи Т. Г. Шевченко. На самом деле композитор не обращался к оригинальным текстам украинского поэта, а использовал русские переводы. При жизни он утверждал, что невероятно любит русский элемент во всех его проявлениях, что он русский в полном смысле этого слова. К тому же предшественница Национальной музыкальной академии - Киевская консерватория, как высшее учебное заведение появилась лишь в 1913 году, то есть через 20 лет после смерти композитора. Следовательно, любые предположения относительно непосредственной роли Чайковского в основании заведения безосновательны", - отметила Виктория Муха.

Виктория Муха подчеркнула, что Петр Чайковский, как русский композитор, стал символом русской культуры и "русского мира". По ее словам, присвоение имени Чайковского музыкальной академии в Киеве в 1940 году было частью политики русификации и угрозы национальной безопасности Украины. Согласно депутату, изменение названия академии станет важным шагом в избавлении ее от российской имперской идеологии.

"Россия всегда пыталась ликвидировать украинскую государственность и уничтожить самобытность украинского народа. Величие Петра Чайковского нам навязали, враг пытался искусственно уничтожить различия между украинской и русской национальными идентичностями, что вполне укладывается в российскую идеологему о "едином народе" с общей историей и культурой. Это представляет реальную угрозу для национальной безопасности Украины. В 1940 году во время празднования 100-летнего юбилея Чайковского присвоение Киевской государственной консерватории имени российского композитора было воплощением русификации. Это четкая составляющая пропаганды российской имперской политики. Заарз Киев планирует подготовить соответствующее обращение в Минкульт, чтобы лишить музыкальную академию имени российского идеолога", - добавила Виктория Муха.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Малих
    Оксана Малих
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Володимир Рунов
    Володимир Рунов
    голова Сумського апеляційного суду
  • Андрій Сагун
    Андрій Сагун
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Павло Хотенець
    Павло Хотенець
    суддя Господарського суду Харківської області