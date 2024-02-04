Украинцы бегут из Польши в Германию: что произошло

Исследования показывают впечатляющий рост количества украинцев, которые эмигрировали из Польши в Германию.

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Количество украинцев в Германии значительно возросло за время войны, отмечает новое исследование, проведенное Миграционной платформой и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета. По словам экспертов, многие беженцы из Украины отправились из Польши в Германию, мотивированные лучшими условиями труда и высокими заработными платами, пишет EWL.

До начала войны в Германии проживало 150 тысяч украинцев, но сейчас эта цифра выросла почти восьмикратно - до 1,1 млн граждан Украины. Согласно экспертам, причинами массового переезда является наличие родственников или друзей, большие выплаты, улучшенная социальная поддержка и возможность получения высокооплачиваемой работы.

Маргарита Сытник, представитель Миграционной платформы EWL, указала, что практически 59% украинских беженцев, которые не находили работу в Польше, выбрали переезд в Германию. Каждый третий из них уже нашел работу в Германии.

"То есть работа является важной для украинцев, которые живут в Германии. И эти украинцы не только пользуются социальными выплатами, которые Германия предоставляет украинцам, как и гражданам Германии, но работа является важным фактором для украинцев. Но и каждый третий украинец, который сейчас живет в Германии, готов остаться, если будет продолжение или социальных выплат, или будет помощь государства в обеспечении жилья, возможность воссоединения с семьей, а также устройства личной жизни", - отметила Маргарита Сытник.

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