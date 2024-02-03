Призыв аспирантов: на сайте Президента появилась петиция

На сайте Президента появилась петиция, чтобы не допустить призыва во время мобилизации аспирантов.

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На официальном веб-портале Президента Украины появилась петиция, направленная на предотвращение призыва аспирантов во время возможной мобилизации. Автором инициативы является Эдуард Колосок.

В своем обращении он отмечает, что Кабинет Министров Украины внес законопроект №10449 в Верховную Раду, который предусматривает призыв аспирантов, обучающихся на условиях контракта, в случае мобилизации. В то же время ст. 53 Конституции Украины определяет право каждого человека на образование.

"Однако, не понятно на каком основании именно аспиранты, обучающиеся на контрактной основе, подлежат мобилизации. У людей, у которых уже почти готова диссертация, уже столько работы проведено, денег потрачено (на оплату контракта) они такие же люди как и те, которые учатся на бюджете. Все остальные категории остались без изменений, только затронули аспирантов", - отметил автор петиции.

Он считает, что необходимо внести изменения в эту норму, чтобы позволить людям, которые уже получают образование, "закончить свое обучение и получить степень доктора философии или искусств".

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