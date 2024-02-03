Нарушение языкового закона в школе: омбудсмен рассказал, что делать

Украине еще зафиксированы нарушения языкового закона в образовании, – Креминь.

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что даже после принятия закона о языке в Украине все еще выявляются случаи его нарушения в образовательных учреждениях. Об этом пишет Освитория.

По словам Кременя, иногда учителя могут использовать негосударственный язык на воспитательных часах или родительских собраниях. Также на выпускных вечерах или праздниках может происходить использование русскоязычных песен и фрагментов кинофильмов.

В ответ на такие случаи, Креминь рекомендует сначала обращаться непосредственно к учителю, классному руководителю, завучу или директору школы для решения проблемы.

"Если педагог и администрация школы и дальше нарушают языковое законодательство, предлагаю обращаться к нам. На нашем сайте есть алгоритм подачи жалобы и форма для этого", - отметил он.

Омбудсман подчеркнул, что ответственность за соблюдение языкового закона возложена на руководителей и директоров школ.

"Однако мы не единственная институция, которая защищает украинский язык. Такие функции также определены за органами исполнительной власти, органами местного самоуправления", - подчеркнул он.

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