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Одессит подозревается в распространении взрослого кино и покупке наркотиков

19:45, 3 февраля 2024
Молодой человек из Одессы со своей подругой изготавливал и распространял взрослое кино, а также покупал и хранил психотропные вещества.
Одессит подозревается в распространении взрослого кино и покупке наркотиков
Источник фото: полиция Одесской области
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Молодой человек из Одессы попал под обвинение полиции за изготовление и распространение порнографии, а также за незаконное приобретение и содержание психотропных веществ в больших количествах. Преступник использовал видеоматериалы, созданные со своей подругой, и размещал их на собственном интернет-ресурсе. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Отмечается, что в течение шести месяцев правоохранители следили за деятельностью преступника, который загружал порнографические видеоролики на свой собственный веб-сайт. Молодой человек использовал собственные видеозаписи половых актов со своей подругой, чтобы создать контент для распространения в сети с целью заработка.

Во время санкционированного обыска в квартире правонарушителя, следователи изъяли мобильный телефон и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности. Кроме того, обнаружили психотропное вещество метамфетамин в значительных количествах, которое ограничено в обращении.

Молодой человек не признал свою вину в незаконном приобретении психотропа, утверждая, что хранил его для личного употребления. За его действия грозит от трех до семи лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Дело находится под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы.

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