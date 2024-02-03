Одесит підозрюється в поширенні дорослого кіно та купівлі наркотиків

Молодик з Одеси зі своєю подругою виготовляв та розповсюджував доросле кіно, а також купував та зберігав психотропних речовин.

Джерело фото: поліція Одеської області

Молодий чоловік з Одеси потрапив під обвинувачення поліції за виготовлення та поширення порнографії, а також за незаконне придбання та утримання психотропних речовин у великих кількостях. Злочинець використовував відеоматеріали, створені зі своєю подругою, і розміщував їх на власному інтернет-ресурсі. Про це повідомила поліція Одеської області.

Зазначається, що протягом шести місяців правоохоронці слідкували за діяльністю злочинця, який завантажував порнографічні відеоролики на свій власний веб-сайт. Молодий чоловік використовував власні відеозаписи статевих актів із своєю подругою, щоб створити контент для поширення в мережі з метою заробітку.

Під час санкціонованого обшуку в квартирі правопорушника, слідчі вилучили мобільний телефон та ноутбук з доказами протиправної діяльності. Крім того, виявили психотропну речовину метамфетамін у значних кількостях, яку обмежено в обігу.

Молодий чоловік не визнав свою вину в незаконному придбанні психотропу, стверджуючи, що зберігав її для особистого вживання. За його дії загрожує від трьох до семи років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Справа перебуває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

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