Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину.

РАУ затвердила в новій редакції порядок дій рад адвокатів регіонів при обшуку адвоката

Визначено новий порядок дій членів рад адвокатів при обшуку, огляді житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

Від ВККС вимагали надати копії письмових робіт кандидатів в судді, яким ВККС присвоїла гриф «Для службового користування», - що вирішила Велика Палата

Присвоєння певному документу грифа «Для службового користування» саме по собі не є підставою для відмови в задоволенні запиту на інформацію, що міститься в такому документі, - Велика Палата Верховного Суду розглянула справу щодо надання копій робіт кандидатів в судді.

Чи має чоловік пред’явити окрему позовну вимогу про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу в разі поділу майна із жінкою, - позиція Верховного Суду

Чоловік довірив жінці право на розпорядження банківськими рахунками, вона придбала квартири, - Верховний Суд переглянув рішення апеляційного суду, який відмовив чоловіку у позові, бо він, бажаючи розділити майно, не звертався з окремою вимогою про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу.

Реєстрація авто за кордоном громадянами, які тимчасово виїхали, і збираються ввозити авто назад в Україну, — роз’яснення Державної митної служби

У відповідь на звернення громадян, в яких порушуються питання реєстрації і перереєстрації транспортних засобів за кордоном та подальшого зворотного їх ввезення в Україну, Державна митна служба України надала пояснення

  1. В Україні

Житомирські злодії викрали понад 110 літрів склоомивача на АЗС

23:59, 3 лютого 2024
Поліція затримала крадіїв понад 110 літрів автохімії на АЗС.
Житомирські злодії викрали понад 110 літрів склоомивача на АЗС
Джерело фото: поліція Житомирської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліцейські Житомирського району викрили зловмисників, які викрали понад 110 літрів зимового склоомивача з автозаправної станції на трасі Київ-Чоп. Про це повідомила поліція Житомирської області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка здійснила вилучення відеозаписів з камер відеоспостереження та встановила осіб, причетних до крадіжки. Двоє місцевих жителів, 28 та 29 років, виявилися виконавцями цього протиправного вчинку.

Встановлено, що обидва чоловіки в комендантську годину під час відволікання оператора АЗС викрали понад 30 пляшок склоомивача. За допомогою кмітливої тактики один із них відволікав увагу, а інший швидко здійснив крадіжку з вуличної вітрини. Вартість викраденого перевищила 5 тисяч гривень, згідно з документацією потерпілої сторони.

Визнавши свою вину, обидва чоловіки були затримані. Висновками експертизи та зібраними доказами слідчі повідомили про підозру вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт вже направлено до суду, а відповідно до чинного законодавства, злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Лиска
    Ігор Лиска
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валентина Новик
    Валентина Новик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва