Житомирські злодії викрали понад 110 літрів склоомивача на АЗС

Поліція затримала крадіїв понад 110 літрів автохімії на АЗС.

Джерело фото: поліція Житомирської області

Поліцейські Житомирського району викрили зловмисників, які викрали понад 110 літрів зимового склоомивача з автозаправної станції на трасі Київ-Чоп. Про це повідомила поліція Житомирської області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка здійснила вилучення відеозаписів з камер відеоспостереження та встановила осіб, причетних до крадіжки. Двоє місцевих жителів, 28 та 29 років, виявилися виконавцями цього протиправного вчинку.

Встановлено, що обидва чоловіки в комендантську годину під час відволікання оператора АЗС викрали понад 30 пляшок склоомивача. За допомогою кмітливої тактики один із них відволікав увагу, а інший швидко здійснив крадіжку з вуличної вітрини. Вартість викраденого перевищила 5 тисяч гривень, згідно з документацією потерпілої сторони.

Визнавши свою вину, обидва чоловіки були затримані. Висновками експертизи та зібраними доказами слідчі повідомили про підозру вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт вже направлено до суду, а відповідно до чинного законодавства, злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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