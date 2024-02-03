Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину.

РАУ затвердила в новій редакції порядок дій рад адвокатів регіонів при обшуку адвоката

Визначено новий порядок дій членів рад адвокатів при обшуку, огляді житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

Від ВККС вимагали надати копії письмових робіт кандидатів в судді, яким ВККС присвоїла гриф «Для службового користування», - що вирішила Велика Палата

Присвоєння певному документу грифа «Для службового користування» саме по собі не є підставою для відмови в задоволенні запиту на інформацію, що міститься в такому документі, - Велика Палата Верховного Суду розглянула справу щодо надання копій робіт кандидатів в судді.

Чи має чоловік пред’явити окрему позовну вимогу про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу в разі поділу майна із жінкою, - позиція Верховного Суду

Чоловік довірив жінці право на розпорядження банківськими рахунками, вона придбала квартири, - Верховний Суд переглянув рішення апеляційного суду, який відмовив чоловіку у позові, бо він, бажаючи розділити майно, не звертався з окремою вимогою про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу.

Реєстрація авто за кордоном громадянами, які тимчасово виїхали, і збираються ввозити авто назад в Україну, — роз’яснення Державної митної служби

У відповідь на звернення громадян, в яких порушуються питання реєстрації і перереєстрації транспортних засобів за кордоном та подальшого зворотного їх ввезення в Україну, Державна митна служба України надала пояснення

  1. В Україні

На Вінниччині водіїв легковиків викрили при наданні хабарів поліцейським

21:20, 3 лютого 2024
Водії автомобілів ВАЗ та ЗАЗ намагалися врятувати себе від адмінпокарань, запропонувавши поліцейським хабарі.
На Вінниччині водіїв легковиків викрили при наданні хабарів поліцейським
Джерело фото: vn.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Гнівань 2 лютого двох водіїв - власників автомобілів ВАЗ та ЗАЗ - під час зупинки за порушення Правил дорожнього руху спіймали на спробі подати хабар інспекторам патрульної поліції. Про це повідомила поліція Вінницької області.

31-річний водій ВАЗ-21053, позбавлений права керування, пропонував поліцейським 5000 гривень за нескладання адмінматеріалів та невилучення його транспортного засобу.

Того ж дня 43-річний водій ЗАЗу, у якого виявили ознаки наркотичного сп'яніння, намагався уникнути адміністративної відповідальності, пропонуючи поліцейським 3000 гривень.

Попри попередження поліцейських щодо неприпустимості корупційних дій, обидва водії продовжували намагатися уникнути покарання. За цими фактами розпочато кримінальне розслідування за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За цілковитою статтею може бути передбачено покарання до 4 років позбавлення волі.

Також водії отримали адміністративні штрафи за порушення Правил дорожнього руху та керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Малих
    Оксана Малих
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Володимир Рунов
    Володимир Рунов
    голова Сумського апеляційного суду
  • Андрій Сагун
    Андрій Сагун
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Павло Хотенець
    Павло Хотенець
    суддя Господарського суду Харківської області