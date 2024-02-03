На Вінниччині водіїв легковиків викрили при наданні хабарів поліцейським

Водії автомобілів ВАЗ та ЗАЗ намагалися врятувати себе від адмінпокарань, запропонувавши поліцейським хабарі.

Джерело фото: vn.npu.gov.ua

У місті Гнівань 2 лютого двох водіїв - власників автомобілів ВАЗ та ЗАЗ - під час зупинки за порушення Правил дорожнього руху спіймали на спробі подати хабар інспекторам патрульної поліції. Про це повідомила поліція Вінницької області.

31-річний водій ВАЗ-21053, позбавлений права керування, пропонував поліцейським 5000 гривень за нескладання адмінматеріалів та невилучення його транспортного засобу.

Того ж дня 43-річний водій ЗАЗу, у якого виявили ознаки наркотичного сп'яніння, намагався уникнути адміністративної відповідальності, пропонуючи поліцейським 3000 гривень.

Попри попередження поліцейських щодо неприпустимості корупційних дій, обидва водії продовжували намагатися уникнути покарання. За цими фактами розпочато кримінальне розслідування за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За цілковитою статтею може бути передбачено покарання до 4 років позбавлення волі.

Також водії отримали адміністративні штрафи за порушення Правил дорожнього руху та керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

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