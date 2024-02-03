В Винницкой области водителей легковушек разоблачили при даче взяток полицейским

Водители автомобилей ВАЗ и ЗАЗ пытались спасти себя от админнаказаний, предложив полицейским взятки.

Источник фото: vn.npu.gov.ua

В городе Гнивань 2 февраля двух водителей - владельцев автомобилей ВАЗ и ЗАЗ - во время остановки за нарушение Правил дорожного движения поймали на попытке дать взятку инспекторам патрульной полиции. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

31-летний водитель ВАЗ-21053, лишенный права управления, предлагал полицейским 5000 гривен за несоставление админматериалов и неизъятие его транспортного средства.

В тот же день 43-летний водитель ЗАЗа, у которого обнаружили признаки наркотического опьянения, пытался избежать административной ответственности, предлагая полицейским 3000 гривен.

Несмотря на предупреждение полицейских о недопустимости коррупционных действий, оба водителя продолжали пытаться избежать наказания. По этим фактам начато уголовное расследование по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). По полной статье может быть предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы.

Также водители получили административные штрафы за нарушение Правил дорожного движения и управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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