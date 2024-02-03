Sony ограничила активацию своих игр на аккаунтах Steam, зарегистрированных в россии и беларуси

Компания Sony вводит запрет на регистрацию игр в Steam для российских и белорусских игроков

Источник фото: REUTERS

Разработчик видеоигр Sony принял решение запретить активацию своих игр на аккаунтах Steam, зарегистрированных на территории россии и беларуси. Эту информацию компания передала своему дистрибьютору в россии через письмо, об этом сообщили росСМИ.

"Издатель ограничил активацию этой игры на территории рф и белоруссии. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam. На территории других стран СНГ игра активируется успешно", - сообщили пользователи сервиса "Бука".

Причины такого ограничения не были объявлены, и пользователям остается только ждать дальнейших комментариев от Sony или обращаться к официальным источникам для получения ответов.

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