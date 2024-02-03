Sony обмежила активацію своїх ігор на акаунтах Steam, зареєстрованих в росії та білорусі

Компанія Sony вводить заборону на реєстрацію ігор в Steam для російських та білоруських гравців.

Джерело фото: REUTERS

Розробник відеоігор Sony прийняв рішення заборонити активацію своїх ігор на акаунтах Steam, зареєстрованих на території росії та білорусі. Цю інформацію компанія передала своєму дистриб'ютору в росії через лист, про це повідомили росЗМІ.

«Видавець обмежив активацію цієї гри на території рф і білорусі. Тобто гра не активується на російських і білоруських акаунтах Steam. На території інших країн СНД гра активується успішно», - повідомили користувачі сервісу «Бука».

Причини такого обмеження не були оголошені, і користувачам залишається тільки чекати на подальші коментарі від Sony або звертатися до офіційних джерел для отримання відповідей.

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