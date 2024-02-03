Естонія передала Україні протитанкові ракети Javelin та військову допомогу

Естонія передала Україні новий важливий пакет військової допомоги, включаючи протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Джерело фото: Reuters

У суботу, 3 лютого, Міністерство оборони Естонії повідомило про передачу нового пакета військової допомоги Україні, в якому зокрема містяться протитанкові ракетні комплекси Javelin. Ці комплекси, закуплені Естонією в грудні, вже прибули на територію України. Крім того, до цього пакету входять кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, а також техніка для наземних і водних операцій та водолазне спорядження.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив радість щодо надання нової допомоги та підкреслив важливість утримання надсучасних ракет та іншого військового обладнання для підтримки України. Він заявив: "Останні події в Європі показують, що надсилання важливих ракет та іншої військової допомоги Україні продовжується у великих масштабах, і цим разом із нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення Кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до тих пір, поки не буде переможного кінця".

Міністерство не надало деталей щодо обсягу допомоги, часу прибуття та інших аспектів доставки з огляду на питання безпеки. Зазначено, що з 2022 року Естонія вже надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро, що становить близько 1,4% ВВП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.