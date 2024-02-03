В аеропорті Вільнюса пасажирський літак зійшов зі злітно-посадкової смуги

Літак Avion Express зійшов з траси при посадці в Вільнюсі, що призвело до екстреної зупинки роботи аеропорту.

Джерело фото: LRT

У суботу, 3 лютого, аеропорт Вільнюса зазнав призупинення всіх рейсів після того, як пасажирський літак, який приземлявся, зійшов зі злітно-посадкової смуги. За інформацією LRT, інцидент стався о 14:20, і літак Avion Express виконував чартерний рейс з Мілана.

Адміністрація аеропорту підтвердила, що всі пасажири безпечні, але злітно-посадкова смуга залишалася закритою до 17:40. Рейси, які прибувають, перенаправляються в аеропорти Каунаса та Паланги.

На борту літака перебували 179 пасажирів і шість членів екіпажу. За свідченням одного з пасажирів, літак спочатку приземлився на злітну смугу, потім занесло його в траву, і він повернувся на злітну смугу.

«Коли літак приземлився на траву, грязь почала бризкати на вікна, і через них нічого не було видно», - розповів пасажир. Зазначено, що обстеження обладнання злітно-посадкової смуги проводиться, і аеропорт залишається закритим до 17:40. Причини і обставини інциденту розслідуються Lithuanian Airports.

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