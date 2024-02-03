В аэропорту Вильнюса пассажирский самолет сошел со взлетно-посадочной полосы

Самолет Avion Express сошел с трассы при посадке в Вильнюсе, что привело к экстренной остановке работы аэропорта.

Источник фото: LRT

В субботу, 3 февраля, аэропорт Вильнюса потерпел приостановку всех рейсов после того, как приземлявшийся пассажирский самолет сошел со взлетно-посадочной полосы. По информации LRT, инцидент произошел в 14:20, и самолет Avion Express выполнял чартерный рейс из Милана.

Администрация аэропорта подтвердила, что все пассажиры безопасны, но взлетно-посадочная полоса оставалась закрытой до 17:40. Прибывающие рейсы перенаправляются в аэропорты Каунаса и Паланги.

На борту самолета находились 179 пассажиров и шесть членов экипажа. По свидетельству одного из пассажиров, самолет сначала приземлился на взлетную полосу, затем занесло его в траву, и он вернулся на взлетную полосу.

"Когда самолет приземлился на траву, грязь начала брызгать на окна, и через них ничего не было видно", - рассказал пассажир. Указано, что обследование оборудования взлетно-посадочной полосы проводится, и аэропорт остается закрытым до 17:40. Причины и обстоятельства инцидента расследуются Lithuanian Airports.

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