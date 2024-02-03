Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin и военную помощь

Эстония передала Украине новый важный пакет военной помощи, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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В субботу, 3 февраля, Министерство обороны Эстонии сообщило о передаче нового пакета военной помощи Украине, в котором в частности содержатся противотанковые ракетные комплексы Javelin. Эти комплексы, закупленные Эстонией в декабре, уже прибыли на территорию Украины. Кроме того, в этот пакет входят пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, а также техника для наземных и водных операций и водолазное снаряжение.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил радость по поводу предоставления новой помощи и подчеркнул важность содержания сверхсовременных ракет и другого военного оборудования для поддержки Украины. Он заявил: "Последние события в Европе показывают, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах, и этим вместе с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение Кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет победного конца".

Министерство не предоставило деталей относительно объема помощи, времени прибытия и других аспектов доставки, учитывая вопросы безопасности. Указано, что с 2022 года Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 млн евро, что составляет около 1,4% ВВП.

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