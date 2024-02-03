Житомирские воры похитили более 110 литров стеклоомывателя на АЗС

Полиция задержала воров более 110 литров автохимии на АЗС.

Источник фото: полиция Житомирской области

Полицейские Житомирского района разоблачили злоумышленников, которые похитили более 110 литров зимнего стеклоомывателя с автозаправочной станции на трассе Киев-Чоп. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая осуществила изъятие видеозаписей с камер видеонаблюдения и установила лиц, причастных к краже. Двое местных жителей, 28 и 29 лет, оказались исполнителями этого противоправного поступка.

Установлено, что оба мужчины в комендантский час во время отвлечения оператора АЗС похитили более 30 бутылок стеклоомывателя. С помощью сообразительной тактики один из них отвлекал внимание, а другой быстро совершил кражу с уличной витрины. Стоимость похищенного превысила 5 тысяч гривен, согласно документации потерпевшей стороны.

Признав свою вину, оба мужчины были задержаны. Выводами экспертизы и собранными доказательствами следователи сообщили о подозрении совершения уголовного преступления по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт уже направлен в суд, а в соответствии с действующим законодательством, преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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