Порушення мовного закону в школі: омбудсмен розповів, що робити

Україні ще зафіксовані порушення мовного закону в освіті, – Кремінь.

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що навіть після прийняття закону про мову в Україні все ще виявляються випадки його порушення в освітніх закладах. Про це пише Освіторія.

За словами Кременя, іноді вчителі можуть використовувати недержавну мову на виховних годинах чи батьківських зборах. Також на випускних вечорах чи святах може відбуватися використання російськомовних пісень та фрагментів кінофільмів.

У відповідь на такі випадки, Кремінь рекомендує спочатку звертатися безпосередньо до вчителя, класного керівника, завуча чи директора школи для вирішення проблеми.

«Якщо педагог та адміністрація школи і далі порушують мовне законодавство, пропоную звертатися до нас. На нашому сайті є алгоритм подання скарги та форма для цього», - зауважив він.

Омбудсман підкреслив, що відповідальність за дотримання мовного закону покладена на керівників і директорів шкіл.

«Проте ми не єдина інституція, яка захищає українську мову. Такі функції також визначені за органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування», - підкреслив він.

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