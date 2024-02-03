Призов аспірантів: на сайті Президента з'явилася петиція

На сайті Президента з’явилася петиція, щоб не допустити призову під час мобілізації аспірантів.

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На офіційному веб-порталі Президента України з'явилася петиція, спрямована на запобігання призову аспірантів під час можливої мобілізації. Автором ініціативи є Едуард Колосок.

У своєму зверненні він наголошує на тому, що Кабінет Міністрів України вніс законопроект №10449 до Верховної Ради, який передбачає призов аспірантів, що навчаються на умовах контракту, у разі мобілізації. Водночас ст. 53 Конституції України визначає право кожної особи на освіту.

«Проте, не зрозуміло на якій підставі саме аспіранти, які навчаються на контрактній основі, підлягають мобілізації. У людей, у котрих вже майже готова дисертація, вже стільки роботи проведено, грошей витрачено (на оплату контракту) вони такі ж люди як і ті, що навчаються на бюджеті. Всі інші категорії залишилися без змін, лише затронули аспірантів», - зазначив автор петиції.

Він вважає, що необхідно внести зміни до цієї норми, щоб дозволити людям, які вже отримують освіту, «закінчити своє навчання та отримати ступінь доктора філософії чи мистецтв».

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